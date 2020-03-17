Ученый предрек скорое появление вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться уже к лету 2020 года. С таким предположением выступил доктор, заведующий лабораторией вирусологии Федеральный научный центр Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов.

Он уточнил, что в масштабах планеты вакцину доделают только через год или полтора года. Однако в развитых странах препарат будет готов через несколько месяцев.

«Но надо помнить, что есть понятие вакцинный препарат. Чтобы его приготовить, нужно две-три недели», — цитирует Щелканова РИА «Новости».

По его словам, вакцины должны пройти сертификацию, их должен протестировать на эффективность и безвредность.

Ученый также добавил, что иммунитет, который вырабатывается после того, как человек переболел коронавирусом, не будет пожизненным.

По его данным, иммунитет против коронавируса не будет самым стойким, точно так же, как и против гриппа. Он уверен, что человек не может повторно заразиться коронавирусом в 2020 году.