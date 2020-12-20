Ученые впервые сделали фото шипов коронавируса в высоком разрешении

Американские ученые опубликовали первые качественные фотографии шипов COVID-19. На снимках четко видны белковые соединения.

По мнению ученых, полученные снимки помогут в создании эффективной вакцины от коронавируса.

Исследователи из США в своей работе поясняют, что вирусы, которые становятся причиной заражения коронавирусной инфекцией, имеют белковые шипы, «прилипающие» к своим жертвам, сообщает SLAC. Ученые опубликовали снимки в подтверждение своих слов.

Они считают, что сделанное открытие поможет в разработке терапевтических препаратов, облегчающих симптомы инфицированных пациентов, а также в создании прививок, которые помогут пациентам.

Напомним, ученые ранее выяснили, что коронавирус распространяется так быстро из-за своего строения. Он «прилипает» к клеткам дыхательных органов человека и размножается внутри организма. (kp.ru)