Ученые установили причину гибели динозавров

Ученые из Йельского университета в США пришли к выводу, что причиной исчезновения динозавров стало падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность. Об этом сообщил портал Phys.org.

Ранее исследователи заявили, что гибель динозавров могла быть вызвана не только падением кометы или астероида, но и извержением вулкана в индийском регионе Деканские траппы.

Как установили палеоклиматологи, извержения вулканов в регионе Деканские траппы (территория Индии), влияли на окружающую среду задолго до массового вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.

Вулканическая активность в позднем меле вызвала постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса, но не массовое вымирание.

Некоторые виды, по словам ученых, мигрировали к Северному и Южному полюсам, но вернулись задолго до столкновения с астероидом.

Таким образом именно метеоритный удар был единственной причиной смерти динозавров.

При этом специалисты допускают возможность ошибки в своих выводах и готовы пересмотреть свое мнение при наличии существенных доказательств.

| 2020-01-18T10:11:05+00:00 18 января 2020, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss