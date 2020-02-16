Ученые назвали причины выцветания картины Мунка «Крик»

Ученые из Нью-Йорка и специалисты из музея художника Эдварда Мунка в Осло исследовали картину живописца «Крик» 1910 года и выяснили причину ее потускнения. Об этом сообщает The New York Times.

По словам исследователей, на поверхности картины стали видны образования, похожие на сталагмиты. То есть в краске начали появляться нанокристаллы. Их рост, в свою очередь, стал причиной изменения цвета на отдельных фрагментах полотна.

Поясняется, что бледнеют зоны около рта фигуры в центре, в воде и на небе.

Ученые предложили особые способы хранения полотен Мунка, чтобы избежать изменения цвета в дальнейшем. (gazeta.ru)

| 2020-02-16T15:40:50+00:00 16 февраля 2020, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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