Ученые назвали причины выцветания картины Мунка «Крик»

Ученые из Нью-Йорка и специалисты из музея художника Эдварда Мунка в Осло исследовали картину живописца «Крик» 1910 года и выяснили причину ее потускнения. Об этом сообщает The New York Times.

По словам исследователей, на поверхности картины стали видны образования, похожие на сталагмиты. То есть в краске начали появляться нанокристаллы. Их рост, в свою очередь, стал причиной изменения цвета на отдельных фрагментах полотна.

Поясняется, что бледнеют зоны около рта фигуры в центре, в воде и на небе.

Ученые предложили особые способы хранения полотен Мунка, чтобы избежать изменения цвета в дальнейшем. (gazeta.ru)