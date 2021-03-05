Ученые нашли гигантскую суперземлю рядом с Землей

Ученые из немецкого Института астрономии Макса Планка нашли горячую суперземлю на орбите вокруг красного карлика Глизе 486. Статью опубликовал журнал Science, сообщает Газета.Ру.

Карлик Глизе 486 находится в 26 световых годах от Земли. Экзопланету назвали Глизе 486b: она на 30% больше нашей и весит больше в 2,8 раза.

Глизе 486b делает оборот вокруг своего солнца за полтора дня на расстоянии в 2,5 миллиона километров. Температура на ее поверхности достигает 700 Кельвинов, что делает ее похожей по условиям на Венеру. Если бы ее поверхность была на сто градусов горячее, то планета была бы покрыта лавой и имела бы атмосферу из испарившейся воды.