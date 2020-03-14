Учебные заведения Египта закроются на двухнедельный карантин

Египетские школы и университеты закроются на двухнедельный карантин с 15 марта из-за коронавируса, сообщил представитель администрации египетского президента Бассам Рады в Facebook.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси дал указание о приостановке учебного процесса в университетах и школах на две недели с 15 марта. Кроме того, выделено более 6 миллиардов долларов на реализацию госплана по борьбе с возможными последствиями нового коронавируса.

В данный момент количество случаев заражения новым коронавирусом в Египте достигло 93.

| 2020-03-14T20:45:22+00:00 14 марта 2020, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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