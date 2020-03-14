Учебные заведения Египта закроются на двухнедельный карантин

Египетские школы и университеты закроются на двухнедельный карантин с 15 марта из-за коронавируса, сообщил представитель администрации египетского президента Бассам Рады в Facebook.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси дал указание о приостановке учебного процесса в университетах и школах на две недели с 15 марта. Кроме того, выделено более 6 миллиардов долларов на реализацию госплана по борьбе с возможными последствиями нового коронавируса.