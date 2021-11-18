После совместного расследования Службы общей безопасности и отдела «Лахав-433» израильской полиции в ноябре 2021 года был задержан Омри Горен. Задержанный – гражданин Израиля, который был занят на хозяйственных работах и уборке в доме министра обороны Бени Ганца.

Из расследования выяснилось, что Горен по собственной инициативе обратился через социальные сети к человеку, связанному с Ираном, и предложил ему свои услуги, используя факт, что он работает в доме министра. Контакт произошел за несколько дней до его ареста.

Помимо прочего в ходе разговора Горена со своим контактом обсуждалась возможность, чтобы тот получил компьютерную программу, которая позволила бы ему подключаться к личному компьютеру министра.

В сообщении ШАБАКа отмечается, что это намерение было предотвращено вовремя благодаря быстрому аресту Горена.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что для доказательства серьезности намерений Горен сфотографировал несколько вещей в различных частях дома министра, включая компьютеры Ганца, и переслал снимки своему контакту. (vesty.co.il)