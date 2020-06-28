У зараженных коронавирусом клеток обнаружены «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии пришли к выводу, что у инфицированных коронавирусом нового типа клеток возникают продолговатые отростки, позволяющие ему быстрее распространяться по организму. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование.

«Существуют длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через (образовавшийся) туннель вирус переходит от клетки к клетке. Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет (распространение) инфекции», — приводит издание слова профессора Невана Крогана, руководившего проектом. Обнаруженные отростки ученый назвал «зловещими щупальцами».

По данным газеты, в исследовании отмечается также, что в борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием могут использоваться медикаменты, разработанные для лечения рака, который, по словам Крогана, тоже пытается найти «ахиллесову пяту» клетки. «Вполне логично, что у противораковых и противовирусных препаратов есть общие черты», — заключил профессор.