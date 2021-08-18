Сотрудники правоохранительных органов Беларуси проводят обыски у сотрудников информационной компании БелаПАН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-газету компании Naviny.by.

«О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева», — отмечается в сообщении.

Также, по данным интернет-издания, не выходят на связь директор — главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков. В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.