Иностранным журналистам запрещено самостоятельно въезжать в Газу с тех пор, как Израиль начал военную операцию после нападений ХАМАС 7 октября 2023 года. Небольшое число журналистов было допущено в сектор израильскими войсками под присмотром военных.

Армия обороны Израиля ранее заявляла, что для «обеспечения безопасности журналистов в Газе военные сопровождают их на поле боя».

В прошлом году Верховный суд Израиля постановил, что ограничения на въезд в Газу оправданы соображениями безопасности.

«Прошло почти два года с 7 октября, когда мир стал свидетелем зверств ХАМАС. С тех пор в Газе бушует война, но международные журналисты не допускаются туда. Нас должны пустить в Газу, чтобы мы могли работать вместе с местными журналистами и вместе доносить факты до всего мира», — заявила генеральный директор BBC News Дебора Тернесс.

Премьера фильма состоялась в среду вечером в Нью-Йорке на мероприятии, организованном Комитетом защиты журналистов (CPJ), и была приурочена к сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В фильме представлены кадры исторических событий, запечатленные журналистами: высадка союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, война во Вьетнаме, голод в Эфиопии 1984 года, протесты на площади Тяньаньмэнь в Китае, геноцид в Руанде, миграционный кризис в Сирии и война в Украине.