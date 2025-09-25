Британская вещательная корпорация и три международных информагентства выпустили короткий фильм с призывом к Израилю разрешить иностранным журналистам въезд в сектор Газа.
Фильм, выпущенный совместно с агентствами AFP, AP и Reuters, озвучивает ветеран Би-би-си, журналист Дэвид Димблби.
«Международные журналисты должны быть допущены в Газу, чтобы разделить бремя с палестинскими репортерами, чтобы мы вместе могли донести факты до всего мира», — говорит он.
Иностранным журналистам запрещено самостоятельно въезжать в Газу с тех пор, как Израиль начал военную операцию после нападений ХАМАС 7 октября 2023 года. Небольшое число журналистов было допущено в сектор израильскими войсками под присмотром военных.
Армия обороны Израиля ранее заявляла, что для «обеспечения безопасности журналистов в Газе военные сопровождают их на поле боя».
В прошлом году Верховный суд Израиля постановил, что ограничения на въезд в Газу оправданы соображениями безопасности.
«Прошло почти два года с 7 октября, когда мир стал свидетелем зверств ХАМАС. С тех пор в Газе бушует война, но международные журналисты не допускаются туда. Нас должны пустить в Газу, чтобы мы могли работать вместе с местными журналистами и вместе доносить факты до всего мира», — заявила генеральный директор BBC News Дебора Тернесс.
Премьера фильма состоялась в среду вечером в Нью-Йорке на мероприятии, организованном Комитетом защиты журналистов (CPJ), и была приурочена к сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В фильме представлены кадры исторических событий, запечатленные журналистами: высадка союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, война во Вьетнаме, голод в Эфиопии 1984 года, протесты на площади Тяньаньмэнь в Китае, геноцид в Руанде, миграционный кризис в Сирии и война в Украине.
«В Украине журналисты со всего мира каждый день рискуют своей жизнью, чтобы рассказать о страданиях людей, — говорит Димблби в фильме. — Но когда речь заходит о Газе, работа по освещению событий ложится исключительно на плечи палестинских журналистов, которые платят за это ужасную цену, и их становится все меньше».
Это не первый раз, когда международные СМИ призывают израильские власти разрешить журналистам въезд на территорию сектора Газа.
В июле Би-би-си, AFP, AP и Reuters выпустили заявление, в котором выразили крайнюю обеспокоенность по поводу журналистов в Газе, которые находятся в тяжелых условиях, сталкиваясь с голодом и вынужденным переселением.
В августе 27 стран, включая Великобританию, поддержали заявление, призывающее Израиль немедленно разрешить иностранным СМИ доступ в Газу и осуждающее нападения на журналистов в этом регионе.
По данным Управления ООН по правам человека, по меньшей мере 248 палестинских журналистов были убиты в результате израильских атак в Газе.
Израиль неоднократно отрицал, что журналисты являются целью военных. (bbc.com)