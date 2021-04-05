«У России нет сил и средств для ведения затяжной, полномасштабной войны против Украины»

Ситуация в Донбассе остается напряженной. Россия стянула войска к границе с Украиной и открыто это признает, заявляя, правда, устами кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что «никому не угрожает». Свою точку зрения на нынешний виток напряжения в регионе Голосу Америки изложил Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине (2017-2019).

По его мнению, благодаря бряцанью оружием в приграничье с Украиной, президент РФ Владимир Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем и новостей об оппозиционере Алексее Навальном на международные вопросы. Кроме того, считает экс-дипломат Госдепа США с богатым опытом переговоров с Кремлем, такие действия России – «это умышленная чрезмерная реакция на риторику США».

«Когда президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он сказал «да». Поэтому, думаю, сейчас они (россияне, – ред.) пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена», – добавил он. Есть и иные взгляды на происходящее. Широкий комментарий, в частности, дал # украинский военный эксперт Олег Жданов. Он напомнил, что несколько дней назад лидеры Германии, Франции и России провели встречу в формате видеоконференции. Участники «Нормандской четверки» обсуждали ситуацию на Донбассе, вот только без украинского президента Владимира Зеленского.

«Да, в Офисе президента Украины заявили, что никакие решения по украинскому вопросу не могут быть приняты без участия Киева. Но в реальности, увы, речь идет о согласованных шагах Германии, Франции и России по возврату Украины в политическую орбиту Кремля. Наша страна, к сожалению, тут не игрок», — считает О.Жданов.

По его словам, вся эта паника в связи с угрозой полномасштабной войны между Россией и Украиной, разгоняется также и военно-политическим руководством Украины. Эксперт утверждает, что таким образом оно пытается добиться принятия нужных законопроектов. Например, призыва резервистов без мобилизации, одним лишь решением президента Украины. Плюс, по мнению военного эксперта, руководство Украины пытается сместить акценты со своего провала в «нормандском формате».

«Напомню также, что Bellingcat провел расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧВК «Вагнер», которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ. Позже выход фильма пришлось перенести из-за визита автора расследования Христо Грозева в Киев. В итоге же, фильм-расследование Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК «Вагнер», который ранее анонсировали на 15 марта, выйдет 5 апреля. Этого очень не хочет руководство Украины. И нагнетание паники в связи с угрозой полномасштабной войны с Россией, также может быть связано с попыткой руководства Украины переключить внимание общественности страны с очень серьезного скандала с далеко идущими последствиями «, — считает О.Жданов.

По его мнению, российская сторона отвечает на масштабные учения НАТО, состоявшиеся с 19 по 29 марта в Черном море. В маневрах Sea Shield 21 приняли участие более 2,4 тысячи военных, 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран: Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции.

«Главный вопрос, который отрабатывался в ходе этих учений — блокировка Крыма на море, с воздуха и на суше для предотвращения распространения вооруженного конфликта с территории Крыма. В ответ на эти действия НАТО, российская сторона начала быструю переброску войск из глубины страны. Все эти воинские эшелоны идут на Кубань. После чего, по трассе «Таврида», они зайдут в Крым. Плюс, расположенные от Таганрога до Новороссийска российские войска приведены в состояние повышенной боеготовности», — утверждает наш респондент. Он также привлек внимание к тому, что несмотря на политические заявления со стороны НАТО, ни одна из частей Альянса в состояние полной боеготовности приведена не была.

При этом, вся эта ситуация выгодна и российским пропагандистам. «Они с радостью оседлали любимого своего конька и заявляют, что готовы даже не нападать на Украину, а «защищать» ее русскоязычное население от «бандеровцев». В реальности же, нужно быть безумцем, чтобы бросить в бой все те российские войска, что стоят вдоль границ с Украиной. Потому, что все это — группировки одного боя. Теоретически, первый эшелон там нужен для того, чтобы прорвать украинскую оборону, а второй — чтобы провести зачистку на захваченной территории. Но там нет резерва, с помощью которого можно было бы развивать наступление или удерживать все захваченное. Думаю, что в российском Генштабе достаточно людей, понимающих последствия всего этого. Они, скорее всего, объяснят политическому руководству своей страны реальный расклад», — считает он.

Эксперт также напомнил о том, что Россия тратит миллиарды долларов на то, чтобы убедить весь мир в том, что конфликт на Донбассе является внутриукраинским, что «ихтамнет». А после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины все эти огромные деньги будут потрачены зря.

«Тут уже не получится прикрыться сказками про «вежливых зеленых человечков». Запад вынужден будет реагировать жестко, разрывая все экономические связи с РФ и вводя против нее санкции, на сей раз по настоящему жесткие и способные разрушить экономику России. Думаю, что в конечном итоге в Кремле найдутся понимающие, что у РФ нет сил и средств для ведения затяжной, полномасштабной войны против Украины», — резюмировал О.Жданов.