Онлайн-кинотеатр Netflix столкнулся с резким ростом регистраций новых аккаунтов в США после того, как стриминг запретил пользователям бесплатно делиться паролями. К таким выводам пришла компания-измеритель Antenna.

По данным компании, после того, как 23 мая Netflix уведомил американских пользователей о новых правилах, в течение нескольких дней сервис получил самый большой приток новых аккаунтов за четыре с половиной года измерения. При этом 26 и 27 мая число новых регистраций превышало 100 тысяч. В среднем за этот период у Netflix ежедневно появлялось 73 тысячи новых аккаунтов, что на 102% превышает средний показатель за предыдущие 60 дней.

Согласна измерениям Antenna, в конце мая Netflix столкнулся даже с большим скачком регистраций, чем в марте-апреле 2020 года, — во время первых локдаунов, связанных с пандемией коронавируса.

Как отмечает компания, количество отмен подписок также возросло после запрета делиться паролями. Однако большинство пользователей, по всей видимости, предпочло согласиться с новыми правилами сервиса.

С 23 мая американским подписчикам Netflix запретили бесплатно делиться аккаунтом с посторонними. Те, кто желает поделиться профилем с другими домохозяйствами, должны будут платить дополнительные $7,99 в месяц за каждого дополнительного пользователя. Стандартный тариф стоит $15,49 в месяц.