У Эстонии нет территориальных притязаний к соседям

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила об отсутствии у ее страны территориальных притязаний к соседним государствам.

«Мы пообещали своим союзникам: у Эстонии нет территориальных притязаний к своим соседям», — сказала президент, выступая в городе Вильянди (Viljandi) с докладом на торжественном заседании по случаю 102-й годовщины независимости республики.

По ее словам, «строительство долгосрочной безопасности Эстонского государства после вывода советских войск началось в тот день, когда бывший премьер-министр Андрес Таранд посмел сказать: Эстонии, как и многим другим государствам после Второй мировой войны следует продвигаться вперед в вопросе о границах, отличающихся от предвоенных».

«Это не означало отказа от Тартуского мирного договора. Нет», — подчеркнула президент.

Она отметила, что без обещания заключить пограничный договор «перед Эстонией никогда бы не открылась дверь в НАТО». «Да, наш пограничный договор (с Россией) все еще не ратифицирован — мы должны последовательно пытаться совершить этот шаг», — сказала глава государства. (interfax.ru)

| 2020-02-24T23:02:36+00:00 25 февраля 2020, 02:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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