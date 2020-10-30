Турция заявила о готовности помочь Греции после землетрясения

Турция готова в случае необходимости оказать помощь Греции после землетрясения в Эгейском море.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в пятницу глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Мы молимся, чтобы больше не было жертв [землетрясения] в Турции или Греции, и мы выражаем сочувствие тем, кто пострадал от землетрясения с обеих сторон. Эта трагедия снова напоминает нам о том, насколько мы близки, несмотря на расхождения в политических взглядах. Мы готовы помочь Греции, если она в этом нуждается», — написал он на своей странице в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди. Есть погибшие, сотни пострадали.