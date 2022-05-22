Случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы в Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Это заболевание, которое происходит от животных и иногда заражает людей, не вызывает пандемии. Известно, что симптомы обычно проходят спонтанно в течение 2-3 недель. Заболевание, наблюдаемое в Африке, не было обнаружено в нашей стране», — написал Коджа в Twitter.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.