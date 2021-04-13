Турция выступает за снижение напряженности между РФ и Украиной

Турция выступает за скорейшее снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во вторник на заседании в формате видео-конференции с участием начальника Генштаба ВС и командующих родами войск.

По словам Акара, официальная Анкара призывает к мирному урегулированию разногласий в рамках норм международного права и с уважением территориальной целостности государств.

Глава Минобороны Турции напомнил, что Украина является стратегическим союзником Турции.

«Мы внимательно отслеживаем будущее Украины. Анкара на государственном уровне заявила о поддержке Киева в вопросе безопасности и мира, а также территориальной целостности. Турция не признает оккупацию Крыма. Мы также внимательно отслеживаем положение крымских татар. И в этом контексте, мы, в лице Турции, оказываем посильную поддержку сторонам в вопросе продвижения диалога с целью скорейшего мирного урегулирования противоречий», — сказал турецкий министр.