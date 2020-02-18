Турция вновь пригрозила военной операцией в Идлибе

Турция на переговорах с Россией в Москве настаивала на отходе сирийской армии из Идлибской зоны деэскалации, в противном случае Анкара может прибегнуть к военным действиям, заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«В ходе переговоров по Идлибу в Москве наша делегация четко и ясно передала противоположной стороне, что если силы режима не отойдут от границ, обозначенных в сочинском соглашении, то наши военные силы готовы (начать операцию)», — сказал Челик журналистам в Анкаре.