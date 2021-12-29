В Турции представят новые разработки в рамках проектов систем противовоздушной обороны в 2022 году, которые смогут заменить российские С-400 «Триумф» и американские Patriot. Об этом сообщает газета Sabah.

Отмечается, что в 2022 году появятся новые разработки в рамках проектов создания зенитных ракетных комплексов ЗРК HİSAR и SİPER. В свою очередь, системы HİSAR A+ и HİSAR O+ прошли испытания.

«Тем самым, Турция станет на шаг ближе к системе противовоздушной обороны SİPER, которая появится в качестве альтернативы С-400 и Patriot», — пишет газета, добавив, что эксплуатация системы ПВО планируется с 2023 года.