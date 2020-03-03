Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

Турция в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаила Демира.
По словам Демира, системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах HİSAR-A будут размещены через неделю, в дополнение к уже имеющимся системам Korkut. Кроме того, «скоро» турецкие военные разместят в Сирии системы HİSAR-O — для перехвата целей на средних высотах.(РИА Новости)
| 2020-03-03T23:07:17+00:00 4 марта 2020, 02:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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