Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

Турция в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаила Демира.
По словам Демира, системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах HİSAR-A будут размещены через неделю, в дополнение к уже имеющимся системам Korkut. Кроме того, «скоро» турецкие военные разместят в Сирии системы HİSAR-O — для перехвата целей на средних высотах.(РИА Новости)