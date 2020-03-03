Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

По словам Демира, системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах HİSAR-A будут размещены через неделю, в дополнение к уже имеющимся системам Korkut. Кроме того, «скоро» турецкие военные разместят в Сирии системы HİSAR-O — для перехвата целей на средних высотах.(РИА Новости)