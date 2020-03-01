Турция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 76 тысяч сирийских беженцев пересекли границы страны с Евросоюзом после решения турецким лидером Тайипом Эрдоганом их открыть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сойлу уточнил, что по состоянию на 9.55 по мск 1 марта число мигрантов, отправившихся в Европу из Турции составляет 76 тысяч 358 человек.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов.