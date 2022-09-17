Исламабад и Анкара договорились о сотрудничестве по теме строительства газопровода из России в исламскую республику.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Frontier Post.

По ее данным, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Как пишет издание, лидеры «пришли к соглашению о развитии двухсторонней торговли и реализации крупномасштабных проектов, в том числе ориентированных на поставку газа».