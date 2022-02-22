Турция поддерживает евроатлантический курс Тбилиси и стремление этой страны к вступлению в НАТО. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп на переговорах с грузинским коллегой Шалвой Папуашвили в понедельник в Тбилиси.

Шентоп отметил, что Анкара на всех платформах заявляет о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Спикер турецкого парламента назвал Грузию «дружественным государством, стратегическим партнером и союзником, с которым у Турции нет никаких проблем».

Отметив значимость углубления экономических связей между двумя странами, Шентоп напомнил, что товарооборот Турции и Грузии по итогам прошлого года достиг 2,1 млрд долларов. Он отметил, что турецкие власти поддерживают усилия отечественных инвесторов на грузинском рынке.

Папуашвили в свою очередь поблагодарил Анкару за вклад в укрепление региональной безопасности. «Очень важно в сложные дни поддерживать друг друга», — подчеркнул спикер грузинского парламента.

По итогам переговоров Шентопа и Папуашвили был подписан пятилетний протокол о межпарламентском сотрудничестве.