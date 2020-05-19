Турция отметила День памяти Ататюрка

В Турции и Турецкой Республике Северного Кипра сегодня отмечается День памяти Ататюрка, молодежи и спорта (Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı).

19 мая 1919 года Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед турецкой молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с интервентами, захватившими часть Турции. Это выступление положило начало национально-освободительной борьбе турецкого народа.

Основой движения за независимость Турции по замыслу Ататюрка являлись молодые жители страны, которые должны были стать залогом успехов будущей Турецкой Республики. Позже этот день был назван Днем молодежи.

День молодежи и спорта – праздник, когда дома и улицы украшаются национальными турецкими флагами, портретами Мустафы Кемаля Ататюрка.

В нынешнем году официальные мероприятия, а также эстафеты, показательные выступления, конкурсы, семинары и конференции по темам наследия Ататюрка, а также развития молодежи и спорта, отложены ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции.

По инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана жители страны, находящиеся в режиме самоизоляции, в 19 часов 19 минут вышли на балконы с флагами и спели национальный гимн.