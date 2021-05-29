В Турции отмечают 568-ю годовщину завоевания Стамбула.

Взятие города на берегах Босфора, история которого насчитывает не одно тысячелетие, стало одним из поворотных пунктов в мировой истории.

Султан Мехмет II, взошедший на престол в качестве седьмого правителя османского государства, поставил перед собой цель завоевать столицу Византийской империи.

21-летний султан разработал план осады города с моря и суши. Были отлиты специальные пушки, способные разрушить крепостные стены, и ускорена подготовка флота, после чего войска подошли к стенам Стамбула.

Осада города продолжалась с 6 апреля до 29 мая 1453 года.

Около трех часов ночи 29 мая султан отдал приказ к последнему штурму. Византийский император Константин Палеолог был убит.

Сама неприступная крепость средневековья пала перед войсками султана, которого стали именовать Мехметом Завоевателем.

Завоевание Стамбула положило конец существованию тысячелетней Византийской империи.

29 мая 1453 года султан Мехмет Второй в сопровождении близкого окружения торжественно въехал в Стамбул.