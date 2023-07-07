Власти Турции продолжают придерживаться политики открытых дверей Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, несмотря на это, Анкара до сих пор не может окончательно поддержать присоединение Швеции к блоку.

«Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — пояснил Эрдоган.

Он также добавил, что ситуация вокруг королевства будет обсуждаться в рамках саммита НАТО, который должен состояться в июле в Литве.