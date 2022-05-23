Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине», отношения с Россией продолжаются, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — сказал он в обращении к народу после заседания кабмина.
Ранее турецкие власти неоднократно выступали с предложениями по урегулированию ситуации на Украине. Стамбул стал одним из мест проведения очной встречи делегаций Москвы и Киева.