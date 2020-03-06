Турция намерена помочь возвращению беженцев в Сирию, заявил Эрдоган

Турция намерена обеспечить помощь в возвращении беженцев в Сирию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Наша задача заключается в том, чтобы ещё больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе (Идлибе — ред.). Мы будем прилагать усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся лицам в Сирии. Также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства, которые они покинули в результате этих нападений», — сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
«Мы с моим другом Путиным будем продолжать контакты, и в контакте остаются соответствующие органы наших стран», — добавил турецкий президент.(РИА Новости)
| 2020-03-05T23:12:42+00:00 6 марта 2020, 06:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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