Турция намерена помочь возвращению беженцев в Сирию, заявил Эрдоган

«Наша задача заключается в том, чтобы ещё больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе (Идлибе — ред.). Мы будем прилагать усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся лицам в Сирии. Также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства, которые они покинули в результате этих нападений», — сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.