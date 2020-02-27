Турция на переговорах с Россией заявила о необходимости режима перемирия в Идлибе

Турецкие официальные лица заявили на переговорах с российскими коллегами в Анкаре о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«На переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе. Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше», — отмечается в коммюнике.​​​​​

Турецкая делегация, кроме того, сообщила, как указывается в заявлении, о необходимости «полностью придерживаться реализации сочинского меморандума», а также призвала «не допустить гуманитарной ситуации, при которой может произойти массовая миграция».(ТАСС)