Турция хочет доставить на Луну космический аппарат с помощью своей ракеты

«Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа — в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты», — сказал Варанк агентству Anadolu в ходе посещения объектов компании Delta V, которая занимается проектами в космической сфере.(РИА Новости)