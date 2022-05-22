Правительство Турции на заседании в понедельник, 23 мая, обсудит в первоочередном порядке вопросы вступления в НАТО Швеции и Финляндии, передает телеканал TRT.

Как сообщается, также будут рассмотрены вопросы урегулирования украинского кризиса и дипломатические усилия, которые Анкара предпринимает в этом направлении, ситуация в Восточном Средиземноморье, события в Ливии и Афганистане.

Помимо этого, правительство собирается обсудить проблематику противодействия терроризму и проводимые силами безопасности Турции операции в стране и в Сирии и Ираке против курдских сепаратистов.

Кроме того, одной из тем для обсуждения станет ситуация в турецкой экономике в связи с высокой инфляцией, которая в апреле составила 70% и имеет тенденцию к росту, а также вызванные этим колебания на рынках, сообщает канал.