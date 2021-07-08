Подразделение германского столичного ведомства по уголовным делам (LKA), занимающееся вопросами охраны государства, расследует нападение на турецкого журналиста Эрка Акарера, несколько лет назад эмигрировавшего в Германию и проживающего в Берлине. Об этом в четверг, 8 июля, сообщило агентство AFP.

По данным полиции, 48-летний репортер подвергся нападению на заднем дворе своего дома в столичном районе Нойкёльн. Двое преступников избили его, третий контролировал обстановку. Соседи услышали шум драки, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Акареру оказали помощь в больнице в связи с травмами головы. Сам журналист подозревает, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность.

В своем аккаунте в Twitter репортер написал, что у атаковавших его были ножи и огнестрельное оружие. По его утверждению, последнее не было пущено в ход «из-за возраставшего числа свидетелей». По версии журналиста, он знает, кто совершил нападение, но не обнародует имен из-за просьбы правоохранительных органов Германии. (DW)