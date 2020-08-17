Турецкие военные подорвались на боеприпасе в Идлибе

Турецкие военнослужащие подорвались на неустановленном боеприпасе в ходе совместного с Россией патрулирования в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что российские военные не пострадали.

Инцидент произошел на участке трассы М-4.

В Центре примирения не уточнили, есть ли пострадавшие среди военных ВС Турции.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по позициям Сирии из-за того, что сирийские военные не хотели пропускать американский патруль под город Камышлы.