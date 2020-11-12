Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии — Хулуси Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в своем сегодняшнем выступлении в парламенте прокомментировал роль Анкары в процессе наблюдения за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», — сообщил глава оборонного ведомства, передает Анадолу.

«Отвечаю тем, кто спрашивает, где в карабахском соглашении указана Турция. Турция находится внутри процесса карабахского урегулирования — как на поле боя, так и за столом переговоров», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Министр сказал, что Турция в настоящее время продолжает прилагать усилия по достижению постоянного прекращения огня, мира, стабильности, благополучия, а также безопасности границ в регионе: «Стараемся, чтобы никто не ущемлял чьих либо прав, в этом вопрос».

Х.Акар отметил, что завтра в Азербайджан из России прибудет большая делегация: «Будут обсуждаться тактические и технические детали, кто где будет стоять и кто что будет делать».