Турецкие «умные» бомбы выкурят армян из их крысиных нор

Эксклюзивное интервью с военным экспертом из Беларуси Егором Лебедком:

— Специалисты турецких оборонных компаний ASELSAN и TÜBİTAK разрабатывают «миниатюрные» противобункерные авиационные бомбы весом в 145 кг. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, эти бомбы можно будет подвешивать к беспилотникам. А какие именно беспилотники смогут нести эти боеприпасы? Если каждый F-16 сможет нести 4 такие бомбы, то сколько смогут нести беспилотники?

— Широко используемые Турцией БПЛА Bayraktar TB2 не подходят для применения указанных бомб. Если оценивать только по массе полезной нагрузки, то теоретически одну такую бомбу возможно использовать на TAIAnka, особенно на перспективной версии Anka-2. Но, скорее всего, данные боеприпасы разрабатываются для перспективного ударного БПЛА BayraktarAkıncı, масса внешней нагрузки которого до 950 кг, то есть Akıncı максимально может нести 6 таких авиабомб (хотя в реальности меньше из-за иной полезной нагрузки и конструктивных особенностей).

— Бомба оснащена крыльями и имеет систему наведения INS/GPS. То есть, можно ли сказать, что она подвержена Спуфинг-атакам?

— Поскольку бомба оснащена инерциальной системой навигации (INS), то GPS-спуфинг для нее не должен быть критичным.

— На расстоянии до 65 км бомба способна пробить бетонную преграду толщиной в 1 метр. За счет чего достигается данный показатель пробития?

— Высокая пробиваемость в такого рода бомбах достигается за счет трех основных факторов: усиленные стенки корпуса, высокая скорость и взрыватель с управлением временем срабатывания.

— Какие средства постановки помех может выставить потенциальный противник?

— После пуска такой бомбы с БПЛА или самолета ей сложно помешать обычными средствами РЭБ (как, например, GPS-спуфинг). Поэтому имеет смысл использовать системы РЭБ и ПВО против несущих летательных аппаратов (противодействие каналам связи, навигации, системам наведения и т.д.).

— Отмечается, что они способны планировать, и выйдя на цель, атаковать с большой скоростью. Не являются ли они уязвимыми в момент парения в воздухе?

— Пока нет сведений по параметрам полета данных бомб, поэтому сложно сказать для каких средств ПВО они могут быть уязвимы на данном участке траектории полета. В данном случае также имеет смысл применять ПВО по носителям, но с учетом большой дальности пуска бомб (до 100 км) это под силу не каждому комплексу ПВО, а применение авиации может быть сопряжено с заходом на территорию противника, с которой идет пуск авиабомб.

— Как, по вашему мнению, могут ли эти бомбы быть переданы Азербайджану?

— Учитывая очень хорошие отношения между президентами и народами двух стран, продажа таких авиабомб возможна. Но, как и в случае приобретения любого разрабатываемого оружия, следует дождаться положительных результатов полного комплекса приемочных испытаний или реального боевого применения.

— И укрепления какого типа в Карабахе они способны будут взломать?

— Типовые цели для поражения такими бомбами – это долговременные огневые точки, бункеры, взлетные полосы аэродромов, постройки и некоторые естественные укрытия, в которых скрывается противник. Причем, в случае данных бомб, размещаемых на БПЛА, целесообразно применение по объектам, размещенным в глубине противника, и которые не были разведаны ранее. Как правило, это объекты, которые вскрываются в ходе боевых действий, разведки, и поражение которых, скажем так, идет в онлайн режиме.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»