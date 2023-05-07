Оппозиция в Турции в случае победы на выборах 14 мая обещает ускорить рассмотрение заявки Швеции на вступление в Североатлантический Альянс, которое тормозит действующая турецкая власть.

Об этом, как пишет «Европейская правда», в интервью «Шведскому радио» рассказал Унал Чевикьоз, советник кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кырычдароглу.

Чевикьоз подчеркнул, что новое правительство Турции в случае победы оппозиции приложит усилия, чтобы ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до Вильнюсского саммита Альянса в июле.

«Я должен быть осторожным. Это также вопрос времени, но я надеюсь, что мы сможем завершить все процессы до саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку новое правительство имеет такое намерение», – подчеркнул он.

В то же время советник Киричдароглу предостерег, что ратификация будет зависеть от того, выиграет ли оппозиция в первом или втором туре, поскольку на формирование парламентских комитетов и правительства нужно время. (Европейская правда)