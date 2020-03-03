Турецкая армия наносит удары по сторонникам Асада в Идлибе

Турецкая армия в рамках операции «Весенний щит» продолжает наносить удары по объектам сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Министерство национальной обороны Турции обнародовало кадры уничтожения военной техники и живой силы Асада.

На кадрах видно, как ударные БПЛА уничтожают танки, БТР, ракетные установки и военные транспортные средства сторонников Асада.

Удары также наносятся по боевикам в районе населенных пунктов Серакиб, Талхиях, Талль-Мардикх, Кхан Эссубуд и Кхавари.