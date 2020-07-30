Тупой, еще тупее…

По роду своей профессиональной деятельности мне приходится проводить мониторинг армянских СМИ. В условиях информационной (и не только) войны, которая продолжается между Арменией и Азербайджаном на протяжении долгих лет, хотелось бы хоть раз написать серьезный аналитический материал об агрессорской политики Армении.

Вы не поверите, но мне это не удалось. По той простой причине, что читая те или иные выкладки отдельных армянских авторов с претензией на политический анализ, приходишь к одному, единственно верному выводу: писать нужно только фельетон.

Из всех армянских СМИ, автору этих строк импонирует сайт lragir.am. Шарашкина контора еще та. Особенно нравится читать бредни таких авторов, как Акоп Бадалян и Наира Айрумян. Создается впечатления, что эти два кадра состязаются между собой: кто кого превзойдет в ахинее.

Эти двое «политических обозревателей» напоминают героев комедийного фильма «Тупой, еще тупее» с участием Джима Керри и Джеффа Дэниелса. Смотря этот фильм, я так и не понял, кто из них тупее, но с армянскими «обозревателями» все ясно, как Божий день. В «тупом состязании» Акоп на порядок опередил Наиру. Если Айрумян весь свой неказистый материал, разбавленный, вроде умными словами, строила на вопросах, ставя под сомнения свои же «аналитические» выкладки, то Бадалян выступал с утвердительной позиции. И потому, ему присуждается приз «Тупой в абсолютной категории».

Итак, Бадалян пишет: «Эрдоган попросил Путина использовать свое влияние на Армению для снятия напряжения, сообщил турецким СМИ пресс-секретарь президента Турции, комментируя звонок Эрдогана российскому президенту, в ходе которого обсуждалось и обострение на армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что Турция в любом случае будет рядом с Азербайджаном, откуда бы ни исходила угроза, но это не значит, что нужно закрывать дипломатические каналы».

Вроде все нормально, а вот дальше – это интересно во всех направлениях.

«Это довольно многозначительное заявление: пресс-секретарь, фактически, подтверждает, что у Турции есть свои отличные от Азербайджана задачи, и она не намерена ими жертвовать ради Баку или Алиева. Вот почему Анкара не закрывает «дипломатические каналы»,- пишет Бадалян.

«Иначе говоря, Эрдоган позвонил Путину не ради Баку, а ради себя, и не исключается, что он даже сдал Баку, «попросив Путина использовать свое влияние на Армению». Возможно, Эрдоган согласился оставить Путину Баку, лишь бы армяне не продвинулись вперед и не обязали Турцию помочь Азербайджану», — продолжает развивать свою глупость Акоп.

Так уж и быть объясним «тупого из тупых» на простом примере. Если бешеная собака набрасывается на человека, спрос не с животного. А с хозяина.

Акоп не понимает той простой истины, что Эрдоган дал понять, что если Россия не приструнит сорвавшуюся с цепи армянскую шавку, то пороховая бочка взорвется. И мало не покажется никому.

Эрдоган поговорил с хозяином дворняги — Путиным. А Акоп все еще думает, что Армения что-то решает. И все же Акоп, ты — герой Джима Керри. Он тупее всех тупых…