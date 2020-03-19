Церемония передачи олимпийского огня Токио прошла в Афинах без зрителей

В столице Греции в четверг, 19 марта, состоялась церемония передачи олимпийского огня Токио, который примет летнюю Олимпиаду. Мероприятие на афинском стадионе «Панатинаикос» прошло без зрителей из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2. «Мы надеемся, что олимпийское пламя погасит вирус», — заявил президент олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.
Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.
Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии 12 марта. На следующий день Национальный олимпийский комитет Греции запретил эстафету огня по территории страны. (DW)
The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 🔥#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2
— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020