Средняя цена на бензин в США прибавила еще несколько центов к рекорду, достигнув 4,567 доллара за галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные аналитиков.
Как сообщает на своем сайте американская автомобильная ассоциация, средняя цена за галлон бензина прибавила за сутки около 4 центов. Новую историческую высоту цена на топливо берет девятый день подряд. В самом густонаселенном штате Калифорния, где цена на бензин традиционно выше, галлон, по тем же данным, обойдется в 6,05 доллара. Ассоциация при этом отмечает, что не осталось ни одного штата, где цена на бензин была бы ниже 4 долларов.
Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.