Средняя цена на бензин в США прибавила еще несколько центов к рекорду, достигнув 4,567 доллара за галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные аналитиков.

Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.