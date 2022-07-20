Белорусский президент Александр Лукашенко, вдохновленный вмешательством сил ОДКБ в казахстанские события, заметил, что следующим адресом вторжения ОДКБ может стать Узбекистан.

Признаться, когда начались волнения в Каракалпакстане, мы невольно вспомнили эти слова и про себя решили, что началась новая война, на этот раз в Центральной Азии, хотя официальной причиной этих событий считалось то, что президент Узбекистана предложил ряд конституционных поправок, ущемляющих права Каракалпакстана. Но наряду с этим политические наблюдатели отмечали высокую степень влияния России на Каракалпакстан.

Следует отметить, это не единственный геополитический эпизод в Центральной Азии. У Кремля продолжают оставаться проблемы с Казахстаном, т.к. президент Токаев не очень-то ладит с Москвой.

Пока оставим специфические особенности в отношениях стран Центральной Азии с Россией, только заметим, что после украинской войны кое-какие осложнения в этой плоскости были неизбежны. Основной доход этих стран приходится на природный газ и нефть, которые транспортируются через Россию. Европейские страны еще не отказались от российского газа, но они упорно ищут альтернативы.

Выходит, что центрально–азиатские страны будут вынуждены делиться тяжестью санкций, которые принимаются против России. Поэтому они ищут альтернативные пути и выходы из сложившей ситуации.

В этом ракурсе взоры обращаются на Азербайджан. Да, теперь Баку обеспечивает только пять процентов газовых потребностей Европы, но за счет центрально-азиатских газовых ресурсов эти ресурсы могут быть увеличены несколько раз.

Конечно, для этого должны быть расширены транзитные мощи Баку. Заметим, что ЕС уже заявил, что они могут помочь Азербайджану в этом деле. Заметим, что позавчера было подписано первое соглашение в этом русле между Баку и Брюсселем.

Из этого приходится делать выводы, что транскаспийский маршрут может стать реальностью. Последние попытки казахстанского президента также связаны с этим – после лишения всех полномочий протурецкого Нурсултана Назарбаева тюркский вектор в политике Казахстана вовсе не ослаб, т.к. президент Токаев придает особое значение отношениям с Турцией и Азербайджаном.

Тут стоит заметить, что у центрально-азиатских стран нет альтернативных транзитных возможностей. В свое время Туркменистан пытался провести транзитную линию через Индию, но из этого ничего не вышло.

Геополитические волнения в Центральной Азии имеют и другую причину. Имеются иные обстоятельства, которые удерживают регион в российской орбите. Самым главным моментом является то, что авторитарные лидеры этих стран не хотят терять свою власть. По этой причине продолжают сохранять тесные отношения с Москвой, т.к. именно Россия является основной опорой этих режимов. Например, даже казахстанский президент Токаев при первой же возможности пригласил в страну силы ОДКБ.

В отличие от политолога Генри Киссинджера, покойный американский политолог Збигнев Бжезинский писал, что без Киева имперские амбиции Москвы беспочвенны. Но выходит, что теперь функцию Украины выполняют центрально-азиатские страны. Одну причину этого мы заметили чуть выше – к сожалению, центрально-азиатские страны за это время не стали свободными в полном смысле слова.

Но есть такая известная поговорка, что тонущий хватается за соломинку. Теперь пути центрально-азиатских стран разветвляется: они или должны отправиться в бездну вместе Россией, или же искать новые транзитные возможности для своих углеводородных ресурсов. Самые последние политические наблюдения показывают, что центрально-азиатские страны склоняются к второму сценарию.