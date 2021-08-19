Компании, занимающиеся производством и переработкой хлопка, накануне сбора урожая приняли решение о повышении закупочной цены на хлопок, говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства. Согласно достигнутому между компаниями соглашению, текущие закупочные цены на хлопок были повышены на 50 манатов за тонну, для урожая 2021 года цена 1-го сорта была повышена с 650 до 700 манатов, 2-го сорта — с 630 до 680 манатов, 3-го сорта — с 590 до 640 манатов, 4-го сорта — с 550 до 600 манатов.

В стране на сегодняшний день действует свыше двух десятков хлопкоочистительных заводов, принадлежащих в основном трем компаниям: ООО «MKT İstehsalat Kommersiya», ООО «Azərpambıq ASK» и ООО «P-Aqro». Между этими монополиями действует негласная договоренность по закупочным ценам на сырой хлопок. В последний раз цены на сырье пересматривались ими в 2018 году. Антимонопольное ведомство не реагирует на подобные действия хлопковых компаний, хотя налицо признаки картельного сговора.

Закупочные цены повышены для хлопка первого сорта на 7,69%, второго сорта — 7,93%, третьего — 8,47% и четвертого — 9,09%, заметил в беседе с # эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов:

«Получается, что стимулирующая надбавка для фермеров, сдающих сырье низкого качества, оказалась больше, чем для тех, кто сдают более качественный хлопок, — заметил он. – Но суть не в этом. Дело в том, что переработкой хлопка в нашей стране занимаются монополии. Только за год — с июля минувшего года по июль года текущего они увеличили свои доходы от экспорта хлопкового волокна аж на 13,58%, а пряжи – 36,08%! Как видите, разница между надбавкой фермерам и возросшими прибылями монополий существенная. А теперь представьте, что расходы хлопкоробов по сравнению с прошлым годом сильно выросли в том числе по причине повышения тарифов на горючее. Теперь они покупают бензин на 10%, а солярку на 33% дороже».

По свидетельству Магеррамова, растущие мировые цены на хлопок увеличили доходы монополий, но никак не сказались на рядовых фермерах:

«Таким образом, мы наблюдаем крайнюю несправедливость – одни обогащаются, а другие пытаются, на худой конец, покрыть свои расходы. А ведь труд нашего хлопкороба легким не назовешь — фермеры работают в очень тяжелых условиях, испытывают проблемы с поливной водой. Погодные условия в Аранской зоне сложные, температура летом поднимается выше 40 – 45 градусов, и они работают под этой жарой на полях. В ходе своей работы над материалом я общался со многими крестьянами, а месяц назад наведался в районы Аранской зоны и лично беседовал с фермерами из Сабирабада, Саатлы и Сальяна – все они высказывали недовольство закупочными ценами. Расходы фермеров увеличились, соответственно — понизились их доходы.

Многие фермеры получают не более 20 – 25 центнера с гектара хлопковых полей – им невыгодно заниматься производством хлопка, но приходится. Селян принуждают к этому местные органы исполнительной власти. Скажем, их ставят перед условием, что поливную воду дадут в первую очередь тем, кто выращивает хлопок. Труд у фермера адский, а деньги текут в карманы владельцев монопольного бизнеса, занятого в переработке и экспорте хлопка. Конечно же, повышение закупочной цены на 50 манатов – это мизер».

Государству не следует вмешиваться в это дело, уверен специалист, предоставив возможность производителям хлопка самим его перерабатывать и экспортировать:

«Тогда им будет интересно и выгодно заниматься хлопководством, расширять производство, повышать качество продукции. Цены тоже должны быть свободные. Для этого необходимо пустить на местный рынок всех, кто хочет покупать хлопок – бизнес из России и Турции, куда в основном мы его отправляем на экспорт. Нужно также предоставить возможность фермерам создать свою ассоциацию, чтобы селяне сами перерабатывали сырье и вывозили на продажу полученное волокно или же реализовывали его на внутреннем рынке. Государству не следует вмешиваться в эту сферу, тем более не допустим картельный сговор монополий».

Касаясь государственных субсидий, эксперт отметил, что государство подобным образом стимулирует неэффективное, низкопродуктивное производство: «Производитель не получает нормального дохода, прибыли, чтобы развивать производство. Он фактически работает для возмещения своих расходов».

На сегодняшний день хлопкоробам выплачивается субсидия в размере 100 манат за каждую поставленную на хлопкоочистительные заводы тонну технической культуры. В довесок этому, местные хлопкоробы получают субсидию на посевы в размере 260 манат/га. В этом году и прошлом году хлопок в Азербайджане был посеян на 100 тыс. га земли. В прошлом году было собрано 336 тыс. тонн хлопка-сырца.