Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться 5 или 6 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

Подоляк пояснил, что переговоры происходят в Беларуси, потому что российская сторона отказывается от любых других стран-посредников.

«Возможно, позже будет другая страна… — Турция или Венгрия, или Польша, например… потому что Беларусь используется как плацдарм для атаки на наши города», — сказал он.

Советник главы ОП отметил, что с украинской стороной на переговорах «не очень можно разговаривать с позиции силы».

Поэтому было очень конструктивная обстановка, как ни странно. Мы разговаривали. Были претензии с одной стороны, мы высказывали свои претензии…»,- добавил Подоляк.

Он подчеркнул, что пока нет какого-то финального документа по результатам переговоров из-за того, что Россия недооценила президента Украины и страну в целом и завысила ожидания в отношении себя.

«Мы РФ вообще не доверяем, поэтому мы хотим иметь ответственного международного посредника. И мы будем идти по юридической процедуре и фиксировать любые нарушения»,- добавил советник председателя ОП.

По словам Подоляка, третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться 5 или 6 марта. (unian.net)