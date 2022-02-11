Народный артист Азербайджана EMIN и его сын, юный музыкант и рэпер A.LI (Али Агаларов) решили синхронно порадовать своих поклонников. Артисты презентовали свои новые треки в один день, сообщает #.

EMIN снова спел о любви, причем песня так и называется – «О любви», а A.LI , не изменяя своему излюбленному на данный момент жанру, вновь представил зажигательный фанковый трек Move. Для Агаларова – младшего, который стремительными темпами завоевывает музыкальную индустрию, это уже четвертая песня. Все это время исполнитель сотрудничает с музыкантом Weel, который является автором всех композиций A.LI . Ранее юный артист выпустил треки «Еду на капоте» и «Брюс Ли».

У Али Агаларова, невзирая на возраст, уже сформировалась своя аудитория слушателей. Начинающего певца в соцсетях поддерживают даже взрослые, о чем говорят многочисленные комментарии с поддержкой на странице A.LI в соцсети Instagram.

EMIN и Константин Новиков снова бьют по сердцам – новый трек «О любви», созданный в уже полюбившемся авторском тандеме, пронизан самыми нежными и искренними чувствами.

«Просто и без прикрас — наша легкая и настоящая песня «О любви», — комментирует EMIN, представляя новинку на своей странице в Instagram. Певец попросил поклонников поделиться своими впечатлениями о треке, в ответ на что получил в комментариях истории с признаниями. Часть фанатов благодарила артиста за чувственность и романтику накануне Дня всех влюбленных, а другие стали рассказывать в комментариях свои истории любви.