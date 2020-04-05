Трансфер футболиста Кейна может обойтись «Ювентусу» в €120 млн

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» заинтересован в переходе нападающего английского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом, как передает ТАСС, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Calciomercato.

По информации источника, лидер чемпионата Италии в ближайшее трансферное окно собирается приобрести игрока на позицию центрального нападающего. При этом «Тоттенхэм» не собирается продавать 26-летнего форварда, который в текущем сезоне забил 17 мячей в 25 матчах, менее чем за €120 млн.

Кейн выступает за лондонский клуб с 2011 года. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а также забил больше всех мячей (6) на чемпионате мира в России.

«Ювентус» на момент приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса лидирует в турнирной таблице с 63 очками в 26 матчах.