Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.

По словам Трампа, новая разработка будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги.

«У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить», — заявил президент.

Он добавил, что у Соединенных штатов есть такое вооружение, о котором «никто даже и подумать не может».

Ранее Трамп заявлял, что в США идет разработка «супер-пупер-ракеты», но подробностей не разгласил.

| 2020-07-10T23:48:22+04:00 11 июля 2020, 02:22|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss