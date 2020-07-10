Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.

По словам Трампа, новая разработка будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги.

«У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить», — заявил президент.

Он добавил, что у Соединенных штатов есть такое вооружение, о котором «никто даже и подумать не может».

Ранее Трамп заявлял, что в США идет разработка «супер-пупер-ракеты», но подробностей не разгласил.