Трамп заявил, что не позволит левым установить в США новую сегрегацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит левым радикалам установить в стране новую сегрегацию по расовому признаку, сообщает ТАСС.

«Левые пытаются разделить нас по расовому признаку в угоду политике, <…> навязать новую сегрегацию. Мы не должны позволить этому случиться», — заявил президент.

По его словам, в последнее время активисты из радикальных движений активно «разрушают американское наследие», уничтожая памятники основателям государства.

Он напомнил, что, согласно недавно принятому закону, любые попытки осквернить памятники, статуи и монументы в США будут караться 10 годами тюрьмы.

Трамп также добавил, что рост радикальных настроений в американском обществе произошел благодаря «непатриотичной пропаганде» преподавателей в учебных заведениях.

«Они заставляют стыдиться студентов собственной истории, искажают события. Наши герои никогда не будут забыты. Наша молодежь начнет любить Америку всей душой», — объявил американский лидер.