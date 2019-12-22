Трамп заявил, что демократы хотят установить социализм в США

Процедура импичмента, за которую проголосовала Палата представителей, где большинство составляют демократы, не имеет под собой оснований, заявил президент США Дональд Трамп. В субботу, 21 декабря он выступил с обращением перед ультраконсервативным студенческим объединением в городе Уэст-Палм-Бич.

По словам Трампа, Демократическая партия пытается «уничтожить конституцию США, разрушить историю и стереть границы нации». «Вместе мы восстанем против социалистов, мы защитим нашу нацию, самую великолепную и чудесную республику в истории мира. Америка никогда не будет социалистической страной», — заявил американский президент. (DW)

| 2019-12-22T11:43:20+00:00 22 декабря 2019, 12:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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