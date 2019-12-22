Трамп заявил, что демократы хотят установить социализм в США

Процедура импичмента, за которую проголосовала Палата представителей, где большинство составляют демократы, не имеет под собой оснований, заявил президент США Дональд Трамп. В субботу, 21 декабря он выступил с обращением перед ультраконсервативным студенческим объединением в городе Уэст-Палм-Бич.

По словам Трампа, Демократическая партия пытается «уничтожить конституцию США, разрушить историю и стереть границы нации». «Вместе мы восстанем против социалистов, мы защитим нашу нацию, самую великолепную и чудесную республику в истории мира. Америка никогда не будет социалистической страной», — заявил американский президент. (DW)