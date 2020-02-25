Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
«Сегодня администрация направляет в конгресс дополнительный план финансирования на 2,5 миллиарда долларов, чтобы ускорить разработку вакцины, поддержать деятельность по подготовке и реагированию, а также по закупкам необходимого оборудования и материалов», — заявила представитель управления, которую цитирует агентство Рейтер.
Сам Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.