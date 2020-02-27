Трамп взялся за коронавирус

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что вице-президент Майк Пенс будет назначен ответственным за борьбу с коронавирусом на национальом уровне. Трамп сказал об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме в среду вечером.

«Я объявляю, что назначаю вице-президента Майка Пенса ответственным за это, и что Майк будет работать с врачами и другими специалистами из собраной нами команды. Это блестящая команда, я провел с ней много времени за последние пару недель. Это невероятно одаренные люди, и Майк будет ими руководить и докладывать обо всем лично мне. ­– сообщил президент Трамп, ­– Майк Пенс прекрасно себя зарекомендовал во многих вещах, в том числе в области здравоохранения, когда он был губернатором штата Индиана, и власти многих других штатов внимательно следили за его свершениями и реформировали свои системы здравоохранения по образцу системы в Индиане. И я действительно считаю его экспертом в этой сфере».