Трамп выразил поддержку Эрдогану в связи с ситуацией в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил «поддержку усилий Анкары по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии». Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

«Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и осудил атаку, в результате которой погибли турецкие военные, — отмечается в тексте. — Президент Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии и предотвращению гуманитарной катастрофы». Трамп и Эрдоган выступили с утверждением, что Сирия, Россия и Иран должны «прекратить наступление, пока не погибло больше невинных людей».(ТАСС)