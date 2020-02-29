Трамп выразил поддержку Эрдогану в связи с ситуацией в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил «поддержку усилий Анкары по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии». Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

«Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и осудил атаку, в результате которой погибли турецкие военные, — отмечается в тексте. — Президент Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии и предотвращению гуманитарной катастрофы». Трамп и Эрдоган выступили с утверждением, что Сирия, Россия и Иран должны «прекратить наступление, пока не погибло больше невинных людей».(ТАСС)

| 2020-02-28T23:28:39+00:00 29 февраля 2020, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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